Sin extremos

Conducción: Rosita Casasola

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Trump negó haber decidido atacar Venezuela

Las especulaciones surgieron luego de que medios estadounidenses afirmaran que Washington se preparaba para una ofensiva militar.

Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió las versiones publicadas por los diarios The Wall Street Journal y Miami Herald, que aseguraban que su administración había decidido lanzar un ataque militar contra Venezuela. “No”, respondió el mandatario norteamericano a bordo del Air Force One cuando fue consultado por un periodista sobre esa posibilidad, según informó el portal alemán DW.

Las especulaciones surgieron luego de que medios estadounidenses afirmaran que Washington se preparaba para una ofensiva militar contra instalaciones vinculadas al llamado “cartel de los Soles”, una organización de narcotráfico que, según el gobierno de Estados Unidos, estaría encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En paralelo, el país norteamericano mantiene un fuerte despliegue militar en la región. Ocho buques de la Armada estadounidense operan en el Caribe, acompañados por aviones de combate furtivos F-35 estacionados en Puerto Rico y un grupo de ataque con portaaviones que se dirige a la zona. Según el Pentágono, el objetivo de esta fuerza es combatir el tráfico de drogas.

Desde comienzos de septiembre, Estados Unidos lleva adelante una campaña de interdicción marítima en el Caribe y el Pacífico oriental, que ya provocó la muerte de al menos 62 personas y la destrucción de 14 embarcaciones y un semisumergible.

Las nuevas maniobras militares también incluyen el despliegue de los cruceros lanzamisiles USS Gettysburg y USS Lake Erie, según informaron periodistas especializados en defensa como Dan Lamothe, de The Washington Post, y el portal The War Zone.

