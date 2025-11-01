Se abrieron las postulaciones al Deportista del Año 2025

El Ministerio de Turismo y Deportes, a través de la Secretaría de Deportes de la Provincia, anunció la apertura de la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas postulen a sus tres atletas más destacados del ciclo 2025.

La iniciativa busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados por los y las deportistas salteños en diversas disciplinas durante la temporada. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre, y cada institución podrá presentar un máximo de tres candidatos o candidatas.

Para participar, las entidades deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de Postulación – Deportistas Destacados 2025, o bien remitir los antecedentes directamente a la Secretaría de Deportes, ubicada en Entre Ríos 1550, Ciudad de Salta.

La presentación deberá incluir una nota oficial de postulación firmada por la autoridad institucional, el formulario completo con los datos de los tres deportistas seleccionados y tres fotografías en acción de cada uno correspondientes al año 2025.

La votación de los mejores deportistas del año se realizará el sábado 29 de noviembre, mientras que la entrega de ternas y premiación final tendrá lugar el viernes 12 de diciembre de 2025, en un acto que distinguirá a quienes representaron con excelencia el deporte salteño