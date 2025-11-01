Kicillof pidió unidad a los intendentes y envió un mensaje a Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunió ayer en Berazategui a más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y los instó a “no enredarse en discusiones internas”, en un claro mensaje tras las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner por el desdoblamiento de las elecciones provinciales.

Según el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, Kicillof pidió a todos los presentes “no enredarse en ninguna discusión interna” y reafirmó que el oficialismo bonaerense debe concentrarse en enfrentar al presidente Javier Milei y sus políticas, así como a las recientes tensiones internacionales mencionando a Donald Trump como un nuevo actor de atención política.

Durante la reunión, realizada en el Parque Pereyra Iraola, se analizaron los lineamientos generales del Presupuesto provincial, incluyendo la ley de financiamiento y fiscal impositiva, y se buscó enviar una señal de unidad frente a los rumores de roces con La Cámpora. Bianco remarcó que el objetivo del oficialismo es “construir una fuerza política no desde la negativa hacia otros sectores, sino unificando todo el campo popular” de cara a 2027.

El intendente de La Plata, Julio Alak, celebró el balance electoral y destacó que “el resultado de septiembre permitió ganar en 107 municipios sobre 135 y obtener 34 bancas provinciales sobre un total de 69”. Además, adelantó que el próximo lunes los jefes comunales participarán en la presentación del proyecto de Presupuesto en la Gobernación.

Por su parte, Cristina Kirchner criticó la decisión de desdoblar las elecciones provinciales, calificándola como un “error político” y señalando que advirtió sobre la equivocación al momento del anuncio. La expresidenta recordó que su prioridad era ganar los comicios y ejemplificó su argumento con los triunfos de otros gobernadores peronistas como Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa)