Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La justicia investiga a su expareja: Una mujer recibió una corona fúnebre con su nombre

La tenebrosa amenaza apareció la semana pasada en el alambrado perimetral del jardín donde concurre la pequeña hija de la damnificada. En el centro de la corona de flores estaba impreso el nombre de la mujer.

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

La damnificada dio a conocer públicamente en sus redes sociales el hecho y la justicia comenzó una investigación de oficio a cargo de la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal dispuso medidas urgentes, ordenó una consigna policial fija e inició la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

 

AM840

FM96.9

