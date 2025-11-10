La justicia investiga a su expareja: Una mujer recibió una corona fúnebre con su nombre
La tenebrosa amenaza apareció la semana pasada en el alambrado perimetral del jardín donde concurre la pequeña hija de la damnificada. En el centro de la corona de flores estaba impreso el nombre de la mujer.
10 / 11 / 2025
La damnificada dio a conocer públicamente en sus redes sociales el hecho y la justicia comenzó una investigación de oficio a cargo de la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi.
Ante la gravedad del hecho, la fiscal dispuso medidas urgentes, ordenó una consigna policial fija e inició la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.