La justicia investiga a su expareja: Una mujer recibió una corona fúnebre con su nombre

La damnificada dio a conocer públicamente en sus redes sociales el hecho y la justicia comenzó una investigación de oficio a cargo de la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal dispuso medidas urgentes, ordenó una consigna policial fija e inició la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.