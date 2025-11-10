Tragedia en la Ruta 33: Un motociclista de 24 años murió tras perder el control del rodado
El accidente ocurrió hoy alrededor de las 6:30 en la Ruta provincial 33, a la altura del kilómetro 7, en la zona del paraje Peñaflor, Chicoana.
10 / 11 / 2025
[Foto gentileza diario El Tribuno]
Según los informes, el motociclista se encontraba solo y habría perdido el control de su motocicleta, sin que se viera involucrado otro automóvil.
A pesar de los esfuerzos de la policía y una ambulancia que llegaron al lugar, los médicos confirmaron el fallecimiento del joven de 24 años, quien residía en la zona.
Se trata de la cuarta víctima en accidente de tránsito del mes de noviembre en la provincia de Salta, mientras suman 109 las personas fallecidas desde que comenzó el año.