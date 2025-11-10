Presupuesto municipal 2026: Duplica inversión en obra pública y recorta gastos corrientes

Este presupuesto prioriza la obra pública, duplicando las partidas destinadas a infraestructura, que pasarán de $49 mil millones en 2025 a $102 mil millones en 2026.

Desde el CCM indicaron que esa reorientación del gasto hacia infraestructura se complementa con una reducción sostenida de las erogaciones corrientes.

Dentro de este reordenamiento, además, se dispuso la eliminación de los gastos de Viáticos y Movilidad.

Con un enfoque en mejorar la calidad urbana, se prevén importantes intervenciones en conectividad y drenaje, así como la renovación de diversas avenidas.

Además, se acompañará el presupuesto con modificaciones a la Ordenanza Tributaria, que incluyen reducciones impositivas y la eliminación de tasas, beneficiando a más del 40% de los vehículos en la ciudad.

Facundo Furió, secretario de Hacienda municipal, indicó que más de 100 mil millones de pesos del presupuesto estarán destinados a obras públicas.

“Lograremos este objetivo principalmente bajando los gastos corrientes”, dijo el funcionario.

Furió reafirmó que el presupuesto tiene previstas varias reducciones de impuestos y tasas: “Bajaremos el impuesto automotor en el 40 por ciento de los automóviles de la ciudad de Salta, además de la reducción en el derecho a la construcción y tasas de sellado y de cementerio, entre otras”, remarcó el Secretario de Hacienda municipal.

El funcionario descartó que el recorte de gastos incluya cualquier tipo de despidos de la planta de trabajadores municipales.