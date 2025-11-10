 imagen

Ministerio Público Pupilar promueve el derecho a la identidad en comunidades vulnerables

Las jornadas de información se llevaron a cabo en La Puntana y Santa Victoria Este para garantizar el derecho a la identidad de los niños y niñas en estas comunidades del departamento Rivadavia.

Durante dos jornadas, más de cien personas recibieron información sobre el trámite para completar la doble filiación parental, un proceso esencial para el reconocimiento paterno en las partidas de nacimiento. 

Roxana Choque, secretaria letrada de la Asesoría 1 de Tartagal, destacó la colaboración de Gendarmería Nacional y los líderes comunitarios en esta iniciativa. 

"Completar la doble filiación es vital para que los niños accedan a sus plenos derechos", afirmó Choque. 

Además, el equipo recorrió las casas de las comunidades para brindar información directa a las madres. 

Este trabajo continuará en diciembre con visitas a Alto La Sierra, Misión Magdalena y Misión La Paz.

