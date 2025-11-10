Tolerancia Cero: 173 conductores fueron sancionados por alcohol al volante
Fue durante los controles del fin de semana realizados por la Policía Vial en puntos fijos y móviles de toda la provincia.
Los uniformados fiscalizaron más de 10.500 vehículos, identificando a 1.214 infractores a las normativas viales, principalmente por violaciones a la Ley Nacional de Tránsito.
Se realizaron 7.484 test de alcoholemia, resultando en 173 sanciones a conductores que se desplazaban con alcohol en sangre.
Cabe recordar que la provincia de Salta aplica la Ley de Tolerancia Cero, que impone severas sanciones a quienes infrinjan estas normas.