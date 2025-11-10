 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tolerancia Cero: 173 conductores fueron sancionados por alcohol al volante

Fue durante los controles del fin de semana realizados por la Policía Vial en puntos fijos y móviles de toda la provincia.

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los uniformados fiscalizaron más de 10.500 vehículos, identificando a 1.214 infractores a las normativas viales, principalmente por violaciones a la Ley Nacional de Tránsito. 

Se realizaron 7.484 test de alcoholemia, resultando en 173 sanciones a conductores que se desplazaban con alcohol en sangre. 

Cabe recordar que la provincia de Salta aplica la Ley de Tolerancia Cero, que impone severas sanciones a quienes infrinjan estas normas. 

 

AM840

FM96.9

