Realizarán en Salta un seminario sobre redes de trata de personas

El Seminario es organizado por la Universidad Católica de Salta y se realizará el 17 y 18 de noviembre del corriente año.

"La trata de niñas, niños y adolescentes es una situación grave y alarmante que requiere la atención de toda la sociedad", dijo Isabel Soria, de la Fundación Volviendo a Casa.

Enfatizó en la urgencia de proteger a los menores de la vulneración y violación, e hizo un llamado a los hombres para que asuman su responsabilidad y no cometan actos de violación contra menores.

Soria además reiteró la importancia que la familia aborde esta temática sobre la captación de menores de edad a través de juegos en línea como Roblox. “Yo creo que la prohibición no sirve para nada, lo más importante es que se hable con los chicos y ellos estén informados sobre este tipo de peligro”.

Comentó que la modalidad de captación del juego consiste en que un adulto ofrece créditos para seguir escalando en el juego a cambio de que el menor le dé a conocer su número de teléfono o le envíe fotografías de desnudos.