EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Realizarán en Salta un seminario sobre redes de trata de personas

Vendrán fiscales especializados de varias provincias y brindará su testimonio una mujer captada por una red y luego rescatada por la policía.

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

El Seminario es organizado por la Universidad Católica de Salta y se realizará el 17 y 18 de noviembre del corriente año.

"La trata de niñas, niños y adolescentes es una situación grave y alarmante que requiere la atención de toda la sociedad", dijo Isabel Soria, de la Fundación Volviendo a Casa.

Enfatizó en la urgencia de proteger a los menores de la vulneración y violación, e hizo un llamado a los hombres para que asuman su responsabilidad y no cometan actos de violación contra menores.

Soria además reiteró la importancia que la familia aborde esta temática sobre la captación de menores de edad a través de juegos en línea como Roblox. “Yo creo que la prohibición no sirve para nada, lo más importante es que se hable con los chicos y ellos estén informados sobre este tipo de peligro”. 

Comentó que la modalidad de captación del juego consiste en que un adulto ofrece créditos para seguir escalando en el juego a cambio de que el menor le dé a conocer su número de teléfono o le envíe fotografías de desnudos.

 

AM840

FM96.9

