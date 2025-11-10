El domingo se vota en Rivadavia Banda Norte

Se habilitarán 30 mesas receptoras de votos que funcionarán en 9 establecimientos educativos.

El padrón puede ser consultado en la página web del Tribunal Electoral de Salta y desde la misma página se puede acceder al simulador de voto.

Los candidatos a Intendente son seis e idéntica cantidad de listas de postulantes a Convencionales Municipales.



