El domingo se vota en Rivadavia Banda Norte
Entre las 8 y las 18 horas, 8914 ciudadanos elegirán el Intendente y los Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte, conocido popularmente como “Morillo”.
Salta Hoy
10 / 11 / 2025
Se habilitarán 30 mesas receptoras de votos que funcionarán en 9 establecimientos educativos.
El padrón puede ser consultado en la página web del Tribunal Electoral de Salta y desde la misma página se puede acceder al simulador de voto.
Los candidatos a Intendente son seis e idéntica cantidad de listas de postulantes a Convencionales Municipales.