La Universidad Católica de Salta tendrá departamentos universitarios
Se trata de un ambicioso proyecto que ya está en marcha y se espera culmine a fines del 2027.
Salta Hoy
10 / 11 / 2025
[Foto render del predio universitario de la UCASAL]
“Son 160 departamentos que albergarán a nuestros estudiantes que vienen del interior o de otras provincias como Jujuy o Chaco”, indicó el arquitecto Elías Chihadeh, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta.
Agregó que a la fecha, a solo 90 días del inicio de las obras y el lanzamiento del proyecto ya se vendió el 40 por ciento de las unidades.