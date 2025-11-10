 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Universidad Católica de Salta tendrá departamentos universitarios

Se trata de un ambicioso proyecto que ya está en marcha y se espera culmine a fines del 2027.

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

“Son 160 departamentos que albergarán a nuestros estudiantes que vienen del interior o de otras provincias como Jujuy o Chaco”, indicó el arquitecto Elías Chihadeh, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta.

Agregó que a la fecha, a solo 90 días del inicio de las obras y el lanzamiento del proyecto ya se vendió el 40 por ciento de las unidades.

 

