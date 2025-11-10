La Universidad Católica de Salta tendrá departamentos universitarios

[Foto render del predio universitario de la UCASAL]

“Son 160 departamentos que albergarán a nuestros estudiantes que vienen del interior o de otras provincias como Jujuy o Chaco”, indicó el arquitecto Elías Chihadeh, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta.

Agregó que a la fecha, a solo 90 días del inicio de las obras y el lanzamiento del proyecto ya se vendió el 40 por ciento de las unidades.