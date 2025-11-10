Causa de pedofilia: “Es terrible y podría ser peor”, dijo la fiscal penal Sofia Cornejo

Cabe recordar que la semana pasada imputaron al efectivo de la Policía Federal de Salta acusado de distribución de material de abuso sexual infantil.

El uniformado de 31 años se desempeñaba en la capital salteña y fue detenido el viernes pasado en el marco de una investigación internacional.

Está acusado de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos.

En el procedimiento, secuestraron una computadora personal con más de 60.000 videos conteniendo abuso sexual de menores, también dos teléfonos celulares y un pendrive, que serán sometidos a peritajes.

Esta emisora pudo confirmar que las imágenes no fueron producidas en Salta, sino que todo ese material era descargado de internet y lo compartía en una plataforma a nivel internacional.

La investigación es el resultado del intercambio de información de fiscalías de todo el mundo en la prevención de este tipo de delitos.

En la causa, la carátula hace referencia a menores de 13 años, porque en los videos aparecen bebés abusados.

En charla con Radio Salta, Sofia Cornejo, fiscal penal especializada en ciberdelitos a cargo de la investigación, indicó que se trata de la causa más compleja y aberrante con la que le tocó trabajar hasta el momento.

Cornejo indicó que la investigación aclarará si el detenido tenía esta cantidad de imágenes para consumo propio o por comercialización, “además queremos saber si hay producción local”. “Todo está penado incluyendo el simple hecho de descargar una imagen”.

Indicó que en Salta no hay ninguna directiva para restringir el uso del juego Roblox en los hogares, dado que en esa plataforma se detectó una gran presencia de pedófilos que engaña a los niños para ganar su confianza.

Finalmente habló directamente a los padres o tutores con menores a su cargo sobre las medidas preventivas: “Recomiendo no retar ni gritar a los chicos porque ellos son las víctimas”, dijo.

Ante el hallazgo de charlas o intercambios de tipo sexual, recomendó dirigirse a la Fiscalía de Ciberdelitos ubicada en Ciudad Judicial sin borrar imágenes ni charlas.