En el hospital Materno Infantil realizará las jornadas de Nefro-urología

La actividad es gratuita con inscripción previa y cupos limitados. Se desarrollará el 13 y 14 de noviembre en el salón auditorio del Colegio Médicos de Salta.

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

El servicio de Nefrología Infantil del HPMI realizará las Jornadas de Nefro-urología, bajo el lema “Por una niñez con riñones sanos: prevención y detección temprana” y se desarrollará el 13 y 14 de noviembre.

La capacitación es gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. La modalidad es presencial, la sede será en el salón auditorio del Colegio Médico de Salta, ubicado en calle Alvear al 1310, en el horario de 8 a 15.

En la jornada, los participantes se podrán interiorizar sobre temas como hidronefrosis, litiasis, diálisis peritoneal, infección urinaria, manifestaciones renales, hematuria, hipertensión, nutrición renal, injuria renal aguda y síndrome urémico hemolítico en pediatría.

Las disertaciones estarán a cargo de especialistas de diversas disciplinas como en pediatría y nefrología pediátrica, nutricionistas, reumatología, cirugía y urología infantil.

Los cupos son limitados, los interesados pueden inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/RXnYuyAV4ooQn9wEA. Para más información contactar al mail educacionmedica@colmedsa.com.ar.

