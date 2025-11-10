Se realizará el Operativo de evaluación Aprender Censal para Nivel Primario

El miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo en todo el país el Operativo de Evaluación Aprender. Participarán todos los estudiantes de 6to grado de Nivel Primario, tanto de escuelas de gestión estatal como de privada.

Se evaluarán las áreas de Lengua y de Matemática, también se relevará información de contexto a través de cuestionarios para el estudiante, directivo y docente.

La implementación de este dispositivo está prevista en el Art. 95 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y, las tareas de coordinación están a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa y, a nivel local, la Unidad de Evaluación Jurisdiccional (UEJ).

El operativo se constituye como el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en la que se desarrollan. Tiene como objetivo producir evidencia de carácter diagnóstico para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones tendientes a mejorar los resultados.

En estas evaluaciones se establecen cuatro niveles de desempeño de los estudiantes: avanzado, satisfactorio, básico y por debajo del básico, siendo considerados estos dos últimos, como niveles a mejorar.

Datos Aprender Censal 2025 Nivel Primario Salta

Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2025

Grado a evaluar: 6to

Áreas a evaluar: Lengua y Matemática – (preguntas cerradas)

Cantidad de escuelas: 749 de la provincia (gestión estatal y privada, ámbito urbano y rural)

Cantidad de estudiantes: 27.354

Cantidad de secciones de 6to grado: 1.466

La supervisora de Salud Adolescente, Ileana Fernández, dijo que “las asesorías en son espacios destinados al acompañamiento de los y las adolescentes incluidos en el Nivel de Educación Secundaria y tienen como finalidad garantizarles las condiciones para el ejercicio de su derecho a una salud integral”.

Agregó que, “allí se brinda asesoramiento, se fomenta y estimula hábitos saludables y se facilita el acceso al sistema de salud, promoviendo la demanda espontánea y voluntaria de los estudiantes”.

En Salta, las asesorías funcionan desde 2017, bajo la Resolución Interministerial entre las carteras de Salud Pública y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Actualmente, la provincia cuenta con más de 20 dispositivos habilitados en diferentes puntos del territorio, como, por ejemplo, Cachi, Molinos, General Enrique Mosconi, Cafayate, Seclantás, Rosario de la Frontera, Cerrillos, Las Lajitas, El Potrero, Coronel Juan Sola, Santa Victoria Este y diferentes centros de salud de la ciudad de Salta.

Desde Salud Adolescente informaron que, en los próximos días, se pondrá operativa una nueva asesoría en la ciudad de Embarcación.