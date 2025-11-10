 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Detectaron gran cantidad de neumáticos dentro del canal del río Ancho

La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos. Estas malas prácticas pueden generar obstrucciones e inundaciones.

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Mediante una alerta de vecinos del barrio San Carlos, la Municipalidad constató la existencia de un sector utilizado de manera indebida para el volcamiento de escombros, cubiertas y residuos.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, detalló que “se trata de un espacio verde ubicado detrás del barrio San Carlos, más precisamente al final de la calle Pombero y las márgenes del canal del río Ancho”.

“En esta ocasión, no solamente hay escombros y residuos en las cercanías al canal pluvial sino también una gran cantidad de neumáticos dentro del mismo”, remarcó Miranda.

“Estas malas acciones generan obstrucciones e inundaciones o anegamientos en las calles o espacios verdes cercanos; por ello reiteramos a la comunidad en general que evite estas malas prácticas”, destacó el funcionario.

Los vecinos que advierten este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO