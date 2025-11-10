Detectaron gran cantidad de neumáticos dentro del canal del río Ancho

Mediante una alerta de vecinos del barrio San Carlos, la Municipalidad constató la existencia de un sector utilizado de manera indebida para el volcamiento de escombros, cubiertas y residuos.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, detalló que “se trata de un espacio verde ubicado detrás del barrio San Carlos, más precisamente al final de la calle Pombero y las márgenes del canal del río Ancho”.

“En esta ocasión, no solamente hay escombros y residuos en las cercanías al canal pluvial sino también una gran cantidad de neumáticos dentro del mismo”, remarcó Miranda.

“Estas malas acciones generan obstrucciones e inundaciones o anegamientos en las calles o espacios verdes cercanos; por ello reiteramos a la comunidad en general que evite estas malas prácticas”, destacó el funcionario.

Los vecinos que advierten este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.