El Gobierno provincial fortalece la alfabetización temprana con más formación docente

La Secretaría de Gestión Educativa, a través de la Dirección General de Educación Inicial, continúa fortaleciendo el Plan Provincial de Alfabetización Temprana Inicial (ATIS) mediante estrategias pedagógicas que consolidan una política educativa integral con alcance territorial. En este marco, se desarrolló una capacitación que convocó a más de 500 educadores, entre supervisores, directivos, docentes y celadores del Nivel Inicial de toda la provincia.

La jornada estuvo a cargo de Cecilia Rosemberg, Coordinadora General del Plan Provincial de Alfabetización, junto a las doctoras Alejandra Stecn y Eliana González Lynn, quienes abordaron estrategias para potenciar la organización lingüística, el vocabulario y la comprensión lectora en los primeros años de escolaridad.

Las capacitaciones se realizaron de manera presencial en las localidades de Salta Capital (Hogar Escuela), Orán (Colegio San Antonio de Padua), J. V. González (Capilla San Antonio) y Rosario de la Frontera (Cine Teatro Güemes). El proceso formativo culminará con dos encuentros virtuales programados para el viernes 14 de noviembre, que permitirán continuar el acompañamiento pedagógico y la articulación entre los equipos territoriales.

El programa busca garantizar que los educadores apliquen los conocimientos adquiridos en sus prácticas pedagógicas, para que los niños y niñas desarrollen las habilidades fundamentales de lectura y escritura desde los primeros años de escolaridad.