Fin de semana: se atendieron más de 2500 consultas en guardias de emergencia de Capital

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 305 atenciones prehospitalarias entre las 7 de la mañana del viernes 7 de noviembre, y las 7 del lunes 10 de noviembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Durante el fin de semana, además, se transportó en vuelos sanitarios a 2 pacientes hacia el Hospital Garraham de Buenos Aires y 1 hacia el hospital Austral; mientras que se trajo de regreso a 1 paciente a Salta, derivado al Hospital Público Materno Infantil.

Materno Infantil

El hospital Público Materno Infantil reportó atención en su guardia desde las 20 del viernes 7 de noviembre, hasta las 8 horas del lunes 10.

Ingresaron a consulta en el sector adultos, 246 pacientes, de las cuales 51 fueron hospitalizadas. Hubo 88 en ginecología, 68 de obstetricia y 34 en clínica médica.

A la guardia pediátrica ingresaron 536 pacientes y 41 fueron hospitalizados. Las consultas fueron: 137 por patologías respiratorias,48 por gastroenteritis, 102 por traumatismos varios, 3 por convulsiones, 2 por picaduras de artrópodos, 6 por mordeduras de perros y 2 quemados.

Hubo 24 nacimientos: 10 mujeres y 14 varones.

San Bernardo

Durante el fin de semana atendió por guardia 740 consultas (613 ambulatorios, 91 personas por accidentes y 36 derivados de otros centros sanitarios). Quedaron internados 166.

Por accidentes de tránsito hubo 36 ingresos: 31 motociclistas, 2 ciclistas, 1 automovilista, 1 transeúnte y 1 en transporte público

Papa Francisco

Se atendieron 248 pacientes durante el fin de semana (ambulatorios 230, por accidentes 11, y 7 derivados de dispositivos de salud)

Señor del Milagro

La guardia de emergencias de este nosocomio atendió a 424 personas. Los diagnósticos más frecuentes fueron, faringitis, gastroenteritis, infección de vías urinarias y dolor abdominal

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia recibió 46 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, por infección de tracto urinario, diabetes insulinodependiente con complicaciones circulatorias periféricas y diabetes tipo 2 insulinorequiriente.

Miguel Ragone

El hospital Dr.Miguel Ragone atendió a 28 pacientes durante el fin de semana, entre consultas psicológicas y psiquiátricas en el sector de guardia.