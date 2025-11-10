 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Motín en una cárcel de Ecuador: al menos 27 presos muertos por asfixia

Las muertes se produjeron en medio de disturbios por la reubicación de algunos presos que serán trasladados a una nueva cárcel de máxima seguridad.

Mundo

10 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Servicio estatal de atención a personas privadas de la libertad (SNAI) de Ecuador confirmó el domingo la muerte de 27 presos por asfixia en el interior de la cárcel de la ciudad de Machala, en la provincia costera de El Oro, en el sur del país.

El suceso se produjo en la tarde del domingo en el Centro de Privación de Libertad de Machala, una de las ciudades más violentas del país sudamericano, en medio de disturbios, informó el SNAI en un comunicado.

Se precisó que, hasta el momento se reporta el deceso de 27 presos, quienes perdieron la vida por asfixia, lo que provocó una "muerte inmediata por suspensión".

Este suceso ocurrió pocas horas después de que durante la madrugada del domingo se registraran disturbios en el centro carcelario, los cuales dejaron cuatro reclusos asesinados y 34 heridos, entre ellos un agente policial, según informes oficiales.

De esta manera, se contabiliza un total de 31 internos fallecidos durante la jornada de violencia registrada en dicho penal.

Este suceso ocurrió pocas horas después de que durante la madrugada del domingo se registraran disturbios en el centro carcelario, los cuales dejaron cuatro reclusos asesinados y 34 heridos, entre ellos un agente policial, según informes oficiales.

De esta manera, se contabiliza un total de 31 internos fallecidos durante la jornada de violencia registrada en dicho penal.

El SNAI señaló en un comunicado que los disturbios de la madrugada se produjeron debido a que algunos presos serán reubicados en una nueva cárcel de máxima seguridad que construye el Gobierno en la provincia de Santa Elena, que está próxima a inaugurarse.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO