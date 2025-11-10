Seguridad y Vialidad Nacional articularon acciones de cooperación conjunta

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, recibió al titular de la Dirección Nacional de Vialidad de la Nación Distrito Salta, Federico Casas, con el objetivo de articular acciones de trabajo de manera conjunta.

Avellaneda destacó el importante trabajo que lleva adelante el organismo nacional y en función a la necesidad planteada por las autoridades del distrito Salta se acordó la intervención del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, que cuenta con datos y estadísticas actualizadas de los siniestros viales.

Por su parte, Federico Casas, destacó la invalorable colaboración que se recibió desde la Secretaría de Seguridad y de sus organismos de competencia en materia de datos sobre siniestralidad vial que contribuirá para que los equipos de Vialidad Nacional puedan contar con información necesaria para generar acciones preventivas.

Para finalizar, uno de los integrantes del equipo técnico pudo mostrar y explicar el funcionamiento y las virtudes del sistema de información del Observatorio, el origen de dichos datos y el método de carga.

Participaron el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el director de director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, por el equipo técnico del Observatorio Vial, Gustavo Ozzú y por Vialidad Nacional, Andrea Aquino junto a Ana Laura Gutiérrez.