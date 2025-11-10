Fútbol de los Barrios 2025: nueva fecha en el estadio Padre Martearena
El certamen, que reúne a equipos representativos de toda la provincia, se consolida como el evento social y deportivo más importante, promoviendo la integración y el espíritu de competencia sana entre vecinos.
10 / 11 / 2025
El Estadio Padre Ernesto Martearena será nuevamente el escenario para el desarrollo de la fecha uno de la fase clasificatoria del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025.
Los partidos se jugarán en el Estadio Martearena a partir de las 20:30 con entrada libre y gratuita.
A continuación, se detalla el cronograma actualizado de los encuentros, invitando a la comunidad a vivir la pasión del fútbol barrial en un marco de respeto y sana rivalidad:
Programación de Partidos
Primera Fecha
Martes 11 de Noviembre de 2025
20:30 hs - Grupo A: Vicente Solá vs. El Pilar
22:30 hs - Grupo E: Santa Lucía vs. El Cambio
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
20:30 hs - Grupo F: 17 de Octubre vs. Juan Calchaquí
22:30 hs - Grupo C: Bancario vs. El Rosal
Martes 18 de Noviembre de 2025
20:30 hs - Grupo D: Palmerita vs. Sarmiento
22:30 hs - Grupo F: Santa Ana vs. Charta
El Torneo de Fútbol de los Barrios cuenta con el apoyo y la promoción del Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno de la Provincia de Salta, reafirmando el compromiso con políticas públicas que impulsan el deporte, la inclusión y los valores comunitarios en todo el territorio.