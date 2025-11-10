 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Fútbol de los Barrios 2025: nueva fecha en el estadio Padre Martearena

El certamen, que reúne a equipos representativos de toda la provincia, se consolida como el evento social y deportivo más importante, promoviendo la integración y el espíritu de competencia sana entre vecinos.

Deportes

10 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Estadio Padre Ernesto Martearena será nuevamente el escenario para el desarrollo de la fecha uno de la fase clasificatoria del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025.

El certamen, que reúne a equipos representativos de toda la provincia, se consolida como el evento social y deportivo más importante, promoviendo la integración y el espíritu de competencia sana entre vecinos.Los partidos se jugarán en el Estadio Martearena a partir de las 20:30 con entrada libre y gratuita.

A continuación, se detalla el cronograma actualizado de los encuentros, invitando a la comunidad a vivir la pasión del fútbol barrial en un marco de respeto y sana rivalidad:

Programación de Partidos 

Primera Fecha

Martes 11 de Noviembre de 2025

20:30 hs - Grupo A: Vicente Solá vs. El Pilar
22:30 hs - Grupo E: Santa Lucía vs. El Cambio

Miércoles 12 de Noviembre de 2025

20:30 hs - Grupo F: 17 de Octubre vs. Juan Calchaquí
22:30 hs - Grupo C: Bancario vs. El Rosal

Martes 18 de Noviembre de 2025

 20:30 hs - Grupo D: Palmerita vs. Sarmiento
 22:30 hs - Grupo F: Santa Ana vs. Charta

El Torneo de Fútbol de los Barrios cuenta con el apoyo y la promoción del Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno de la Provincia de Salta, reafirmando el compromiso con políticas públicas que impulsan el deporte, la inclusión y los valores comunitarios en todo el territorio.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO