Las ventas de las pymes cayeron 1,4% el mes pasado

Las ventas minoristas pymes subieron 2,8% en octubre respecto de septiembre, pero cayeron 1,4% en comparación con el mismo mes de 2024. Pese a esa leve mejora mensual, impulsada por el Día de la Madre, el consumo continúa afectado por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de crédito, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Sin embargo, en lo que va del año, acumularon un aumento interanual de 4,2%, impulsadas por los resultados positivos del primer semestre.

"Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente", señaló el informe.

Seis de los siete sectores relevados por Came mostraron descensos interanuales. "Perfumería" fue el rubro más afectado, con una baja de -6,3%, seguido por "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles", que retrocedió -3,7%. También se registraron caídas en "Textil e indumentaria", "Alimentos y bebidas", "Calzado y marroquinería" y "Farmacia".

En cambio, en la comparación mensual, todos los rubros mostraron incrementos. "Perfumería" lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto de septiembre, seguido por "Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción", que avanzó 4,1%. De todos modos, la entidad remarcó que el repunte no alcanzó para revertir la tendencia negativa del último trimestre.

Rubro por rubro

En relación con octubre de 2024, seis de los siete rubros mostraron resultados negativos, según el Índice de Ventas Minoristas que elabora Came:

Perfumería: -6,3%. El rubro fue el más afectado en octubre. El Día de la Madre generó un aumento puntual en perfumerías selectivas, con subas de precios y facturación, pero las promociones no alcanzaron.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -3,7%. Came destacó que "las ventas del rubro estuvieron afectadas por la falta de liquidez y el bajo poder adquisitivo de los consumidores, en un contexto donde los bienes del hogar no fueron prioridad de gasto".

Textil e indumentaria: -2,8%. El desempeño del sector estuvo condicionado por "la debilidad del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre previa a las elecciones". El Día de la Madre generó un movimiento puntual que permitió una mejora respecto de septiembre, aunque con impacto acotado sobre la facturación.

Alimentos y bebidas: -2,1%. Según el relevamiento, las ventas del rubro estuvieron condicionadas por "la baja capacidad de compra de los hogares, la falta de liquidez y la incertidumbre vinculada al proceso electoral". El consumo se mantuvo prudente y los comercios mencionaron aumentos de costos, competencia de supermercados y menor efectividad de las promociones frente a la pérdida de poder adquisitivo.



