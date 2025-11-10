 imagen

Esta semana habrá descacharrado en San Ignacio

El operativo tendrá lugar este jueves 13, de 9 a 13 hs. El objetivo es retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y criaderos del mosquito transmisor del Dengue. En caso de lluvia se reprogramará.

10 / 11 / 2025

 

La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado en los barrios de la ciudad, con el objetivo de reducir los criaderos y reservorios del mosquito transmisor del Dengue. En esta ocasión, el retiro de cacharros se realizará este jueves 13 en el barrio San Ignacio, en el horario de 9 a 13 hs.

Los agentes municipales pasarán por las siguientes calles: Walter Adet, Fortín San José de Pocoy, Ángel Vargas, Obiergo, Dib Nallid, Castillo, Díaz Villalba, Av. Borelli, Bes, E. Pereyra, Araoz. F., G. Mors, C. 300, Sta. Cecilia, Zapala, Leguizamón, Olivera, Espinoza, Viñal e Ibáñez.

Las tareas seguirán luego por las intersecciones: Echenique, Figueroa, Yotrovich, Zevi, Antonio Vilariño, Pinto, Vietnam, Irlanda, Nepal, Croacia, Egipto, Zebi Moisés, Rusia, Japón, Irán, Irak, India, Corea, Albania y China.

Los trabajos, que forman parte del plan de lucha contra el Dengue, están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación.

Se solicita a los vecinos colocar en la vereda de sus domicilios los elementos que tengan para desechar, se retirará todo tipo de cacharros y objetos que acumulen agua.

