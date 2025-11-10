 imagen

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El domingo se vota en Rivadavia Banda Norte

El domingo 16 de noviembre, entre las 8 y las 18, 8914 ciudadanos elegirán el Intendente y los Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte. 

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

Se habilitarán 30 mesas receptoras de votos que funcionarán en 9 establecimientos educativos. 

El padrón puede ser consultado en la página web del Tribunal Electoral de Salta y desde la misma página se puede acceder al simulador de voto.

Los candidatos a Intendente son seis e idéntica cantidad de listas de postulantes a Convencionales Municipales.

NOMBRE RAREIO