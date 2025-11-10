Audiencias públicas en Salta para debatir tarifas y subsidios de energía y agua
El Entre Regulador de los Servicios Públicos convoca a dos audiencias públicas virtuales para los días 4 y 5 de diciembre.
Salta Hoy
10 / 11 / 2025
Se discutirán adecuaciones tarifarias, subsidios y planes de contingencia en los servicios de energía eléctrica y agua.
La audiencia del 5 de diciembre se centrará en la revisión tarifaria integral del servicio de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa).
La empresa plantea un incremento del 115,59% para el período 2025-2027.
En la jornada del 4 de diciembre, se abordarán políticas tarifarias y de subsidios para Edesa, así como mejoras en la infraestructura eléctrica.
Los interesados podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre a las 14 horas a través de la plataforma Zoom o el sitio web del Ente Regulador.