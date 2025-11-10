 imagen

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Audiencias públicas en Salta para debatir tarifas y subsidios de energía y agua

El Entre Regulador de los Servicios Públicos convoca a dos audiencias públicas virtuales para los días 4 y 5 de diciembre.

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

Se discutirán adecuaciones tarifarias, subsidios y planes de contingencia en los servicios de energía eléctrica y agua. 

La audiencia del 5 de diciembre se centrará en la revisión tarifaria integral del servicio de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa). 

La empresa plantea un incremento del 115,59% para el período 2025-2027. 

En la jornada del 4 de diciembre, se abordarán políticas tarifarias y de subsidios para Edesa, así como mejoras en la infraestructura eléctrica. 

Los interesados podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre a las 14 horas a través de la plataforma Zoom o el sitio web del Ente Regulador. 


 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

