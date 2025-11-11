Este miércoles será el operativo de evaluación Aprender Censal para el nivel primario
Evaluarán las áreas de Lengua y Matemática en estudiantes de sexto grado de 749 escuelas de gestión estatal y privada.
11 / 11 / 2025
Durante la jornada, se evaluarán las áreas de Lengua y Matemática, con el fin de obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes.
Este dispositivo nacional busca sistematizar datos sobre las condiciones en las que se desarrollan estas evaluaciones.
Su principal objetivo es generar evidencia diagnóstica que permita analizar y reflexionar sobre los resultados, facilitando así la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa en el país.