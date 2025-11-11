 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Este miércoles será el operativo de evaluación Aprender Censal para el nivel primario

Evaluarán las áreas de Lengua y Matemática en estudiantes de sexto grado de 749 escuelas de gestión estatal y privada.

Salta Hoy

11 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Durante la jornada, se evaluarán las áreas de Lengua y Matemática, con el fin de obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes. 

Este dispositivo nacional busca sistematizar datos sobre las condiciones en las que se desarrollan estas evaluaciones. 

Su principal objetivo es generar evidencia diagnóstica que permita analizar y reflexionar sobre los resultados, facilitando así la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa en el país.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO