Un hombre y una mujer fueron detenidos por el intento de robo en un supermercado

El Departamento de Intervención Ciudadana de Capital actuó rápidamente tras recibir un alerta del personal de seguridad.

Como resultado, fueron demorados una mujer de 45 años y un joven de 22.

Ambos estaban involucrados en el robo de diversos productos, que fueron devueltos a su propietario.

La Fiscalía Penal 5 está a cargo del caso.