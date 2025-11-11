 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un hombre y una mujer fueron detenidos por el intento de robo en un supermercado

Este lunes por la tarde, intentaron sustraer elementos del local ubicado en calle Mendoza al 200 casi Catamarca.

Salta Hoy

11 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Departamento de Intervención Ciudadana de Capital actuó rápidamente tras recibir un alerta del personal de seguridad. 

Como resultado, fueron demorados una mujer de 45 años y un joven de 22. 

Ambos estaban involucrados en el robo de diversos productos, que fueron devueltos a su propietario. 

La Fiscalía Penal 5 está a cargo del caso.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO