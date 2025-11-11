Empresa salteña se afianza realizando tareas de perforación de pozos de agua

Participará el próximo jueves 13 de noviembre del ciclo de El Tribuno “Hablemos de lo que viene - Desarrollos urbanos”.

Mariano Ovejero, socio gerente de Perfhid habló con Radio Salta sobre el origen de la empresa.

Comentó que el equipo de trabajo incluye geólogos, entre otros profesionales y que junto a ellos llegaron a perforar la tierra hasta 700 metros de profundidad en búsqueda de acuíferos.

“Ningún pozo es igual al otro, aunque estén en la misma zona”, indicó Ovejero y detalló el sentimiento que invade al equipo cuando comienza a surgir agua potable desde la perforación.