Empresa salteña se afianza realizando tareas de perforación de pozos de agua
Se trata de Perfhid, una firma especializada en perforación de pozos de agua para consumo humano, agrícola e industrial, y perforaciones en salares para proyectos de extracción de salmuera.
Salta Hoy
11 / 11 / 2025
Participará el próximo jueves 13 de noviembre del ciclo de El Tribuno “Hablemos de lo que viene - Desarrollos urbanos”.
Mariano Ovejero, socio gerente de Perfhid habló con Radio Salta sobre el origen de la empresa.
Comentó que el equipo de trabajo incluye geólogos, entre otros profesionales y que junto a ellos llegaron a perforar la tierra hasta 700 metros de profundidad en búsqueda de acuíferos.
“Ningún pozo es igual al otro, aunque estén en la misma zona”, indicó Ovejero y detalló el sentimiento que invade al equipo cuando comienza a surgir agua potable desde la perforación.