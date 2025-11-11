 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Empresa salteña se afianza realizando tareas de perforación de pozos de agua

Se trata de Perfhid, una firma especializada en perforación de pozos de agua para consumo humano, agrícola e industrial, y perforaciones en salares para proyectos de extracción de salmuera.

Salta Hoy

Participará el próximo jueves 13 de noviembre del ciclo de El Tribuno “Hablemos de lo que viene - Desarrollos urbanos”. 

Mariano Ovejero, socio gerente de Perfhid habló con Radio Salta sobre el origen de la empresa.

Comentó que el equipo de trabajo incluye geólogos, entre otros profesionales y que junto a ellos llegaron a perforar la tierra hasta 700 metros de profundidad en búsqueda de acuíferos.

“Ningún pozo es igual al otro, aunque estén en la misma zona”, indicó Ovejero y detalló el sentimiento que invade al equipo cuando comienza a surgir agua potable desde la perforación.

 

