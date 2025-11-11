El Registro Civil lleva adelante distintos operativos de identificación

Hasta el viernes 14, el móvil del organismo estará ubicado en la playa de estacionamiento del Complejo Teleférico, sobre avenida San Martín.

Paralelamente, hoy los agentes del Registro Civil realizaron un operativo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Solidaridad, ubicado en avenida Fortín Cedolini esquina Angastaco.

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Fernanda Ubiergo, directora del Registro Civil, habló con Radio Salta y anticipó que la semana próxima el móvil se instalará en la ciudad de Orán.

Indicó que hasta el momento no hay novedades de incremento en el valor de los trámites registrales.