EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Registro Civil lleva adelante distintos operativos de identificación

Los operativos se realizan en los barrios de Solidaridad, Unión, Delegación Municipal de San Luis y Teleférico.

Salta Hoy

11 / 11 / 2025

 

Hasta el viernes 14, el móvil del organismo estará ubicado en la playa de estacionamiento del Complejo Teleférico, sobre avenida San Martín.

Paralelamente, hoy  los agentes del Registro Civil realizaron un operativo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Solidaridad, ubicado en avenida Fortín Cedolini esquina Angastaco.

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Fernanda Ubiergo, directora del Registro Civil, habló con Radio Salta y anticipó que la semana próxima el móvil se instalará en la ciudad de Orán.

Indicó que hasta el momento no hay novedades de incremento en el valor de los trámites registrales.

 

