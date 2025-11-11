Barrio Ceferino: Panchería servía de pantalla para vender pasta base
Una mujer fue detenida con más de 4.700 dosis.
Salta Hoy
11 / 11 / 2025
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima realizada a través de la web del Ministerio Público Fiscal, en la que se alertaba sobre la venta de drogas en una panchería.
Las transacciones se realizaban preferentemente en horario nocturno, mediante la modalidad de pasamanos en el exterior de la vivienda, adonde acudían compradores en vehículos, motocicletas, bicicletas o a pie.
También se acreditó que utilizaba la fachada de la panchería y el apoyo de personas con consumo problemático que actuaban como “campanas” a cambio de dosis.