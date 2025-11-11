 imagen

“El mercado en tu barrio” está en la zona oeste con precios imperdibles

La Municipalidad de Salta realiza hoy una nueva edición de “El mercado en tu barrio”, hasta las 17 horas, en la cancha del barrio Roberto Romero, entre calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

Salta Hoy

11 / 11 / 2025

 

La propuesta ofrecerá una amplia variedad de productos con importantes descuentos, promoviendo el ahorro familiar y el apoyo a productores locales.

Verduras:

Pimiento verde: $1.000

Pimiento rojo: $1.500

Zapallitos: 3 kg x $1.000

Cebolla: 2 kg x $1.000

Tomate: $1.000 /kg

Pepino: $1.000 /kg – 2 kg x $1.500

Espinaca: $1.000 o 3 x $2.500

Zucchini y berenjena: $1.000 /kg

 

Productos saludables

Barras de cereales (x10 u): $9.500

Granola clásica (1 kg): $6.500

Granola premium (1 kg): $8.500

Mix deportivo (1 kg): $8.500

Nueces: $10.000

Aceite de oliva extra virgen: $18.000

Pasas de uva: $4.000

Almendras: $6.000

 

Quesos y embutidos

Salame + horma de queso (vaca o cabra, 500 g): $15.000

Salame 3D: 1 x $7.500 / 2 x $13.000

Horma de queso (vaca o cabra, 500 g): 1 x $8.000 / 2 x $15.000

 

Panificados

Tiras 5 x $1.000

Tortillas 8 x $1.000

Surtidos 8 x $1.000

Facturas 5 x $1.000

Pan de naranja, anís o pan dulce grande: $600

Viena: $600

Pan de hamburguesa x6: $700

Prepizzas x3: $1.200

Cremona, tortillón, porteño o trenzado: $700

 

Productos Bandi

Queso de vaca o cabra (kilo): $10.000

Quesillos: entre $3.000 y $6.000 (según tamaño)

Salame de cerdo picado fino (800 g): $20.000

Salame de cerdo picado grueso (500 g): $15.000

 

Huevos

Selección x20: $3.500

Medianos x20: $3.200

Súper selección x20: $4.000

Selección x30: $5.200

Medianos x30: $4.800

 

Combos de limpieza Manclean SRL

Combo de limpieza: $9.500

(5 L de detergente + 5 L de Lavandina + 5 L de desodorante)

Combo de lavado: $8.500

(5 L de suavizante + 5 L de jabón líquido)

 

Carbón El Trébol

Bolsa grande: $4.500

Carbón 3 kg: $2.300

Carbón 5 kg: $3.000

Carbón común 2 kg: $1.200

Leña 10 kg: $4.000

 

Durante la jornada también se podrán encontrar frutas y verduras, carnes, pescados, pollo, lácteos, alimentos no perecederos, neumáticos y más.

 

