“El mercado en tu barrio” está en la zona oeste con precios imperdibles
La Municipalidad de Salta realiza hoy una nueva edición de “El mercado en tu barrio”, hasta las 17 horas, en la cancha del barrio Roberto Romero, entre calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Salta Hoy
11 / 11 / 2025
La propuesta ofrecerá una amplia variedad de productos con importantes descuentos, promoviendo el ahorro familiar y el apoyo a productores locales.
Verduras:
Pimiento verde: $1.000
Pimiento rojo: $1.500
Zapallitos: 3 kg x $1.000
Cebolla: 2 kg x $1.000
Tomate: $1.000 /kg
Pepino: $1.000 /kg – 2 kg x $1.500
Espinaca: $1.000 o 3 x $2.500
Zucchini y berenjena: $1.000 /kg
Productos saludables
Barras de cereales (x10 u): $9.500
Granola clásica (1 kg): $6.500
Granola premium (1 kg): $8.500
Mix deportivo (1 kg): $8.500
Nueces: $10.000
Aceite de oliva extra virgen: $18.000
Pasas de uva: $4.000
Almendras: $6.000
Quesos y embutidos
Salame + horma de queso (vaca o cabra, 500 g): $15.000
Salame 3D: 1 x $7.500 / 2 x $13.000
Horma de queso (vaca o cabra, 500 g): 1 x $8.000 / 2 x $15.000
Panificados
Tiras 5 x $1.000
Tortillas 8 x $1.000
Surtidos 8 x $1.000
Facturas 5 x $1.000
Pan de naranja, anís o pan dulce grande: $600
Viena: $600
Pan de hamburguesa x6: $700
Prepizzas x3: $1.200
Cremona, tortillón, porteño o trenzado: $700
Productos Bandi
Queso de vaca o cabra (kilo): $10.000
Quesillos: entre $3.000 y $6.000 (según tamaño)
Salame de cerdo picado fino (800 g): $20.000
Salame de cerdo picado grueso (500 g): $15.000
Huevos
Selección x20: $3.500
Medianos x20: $3.200
Súper selección x20: $4.000
Selección x30: $5.200
Medianos x30: $4.800
Combos de limpieza Manclean SRL
Combo de limpieza: $9.500
(5 L de detergente + 5 L de Lavandina + 5 L de desodorante)
Combo de lavado: $8.500
(5 L de suavizante + 5 L de jabón líquido)
Carbón El Trébol
Bolsa grande: $4.500
Carbón 3 kg: $2.300
Carbón 5 kg: $3.000
Carbón común 2 kg: $1.200
Leña 10 kg: $4.000
Durante la jornada también se podrán encontrar frutas y verduras, carnes, pescados, pollo, lácteos, alimentos no perecederos, neumáticos y más.