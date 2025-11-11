“Los resultados de las últimas elecciones nos dieron un respiro a las desarrolladoras”
Así lo dijo esta mañana Luz Llaya, socia gerente de la empresa MCI, que participará en el ciclo “Hablemos de lo que viene - Desarrollos Urbanos, Escalas, Diseños y Visión”, organizado por Diario El Tribuno el próximo jueves.
11 / 11 / 2025
Llaya dio detalles de los precios de la construcción y comentó que el inmueble usado brinda una rentabilidad del 5 por ciento y una vivienda nueva tiene una rentabilidad del 10 por ciento.
Además reiteró la necesidad de créditos hipotecarios que puedan traccionar la construcción y el desarrollo urbano en general.
A su turno, Mali Vazquez, directora ejecutiva de Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos comentó por Radio Salta, sus expectativas sobre el ciclo de Diario El Tribuno.