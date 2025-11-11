 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Los resultados de las últimas elecciones nos dieron un respiro a las desarrolladoras”

Así lo dijo esta mañana Luz Llaya, socia gerente de la empresa MCI, que participará en el ciclo “Hablemos de lo que viene - Desarrollos Urbanos, Escalas, Diseños y Visión”, organizado por Diario El Tribuno el próximo jueves.

Salta Hoy

11 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Llaya dio detalles de los precios de la construcción y comentó  que el inmueble usado brinda una rentabilidad del 5 por ciento y una vivienda nueva tiene una rentabilidad del 10 por ciento. 

Además reiteró la necesidad de créditos hipotecarios que puedan traccionar la construcción y el  desarrollo urbano  en general. 

A su turno, Mali Vazquez, directora ejecutiva de Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos  comentó por Radio Salta,  sus expectativas sobre el ciclo de Diario El Tribuno.

 

AM840

FM96.9

