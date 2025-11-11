Doble homicidio en Coronel Moldes: Los acusados se abstuvieron de declarar

Uno de ellos de 27 años está acusado por homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real.

El otro de 24, por homicidio calificado, criminis causa y por alevosía en concurso real.

Durante la jornada inicial se dio lectura a la requisitoria fiscal de elevación a juicio y comparecieron los primeros testigos: personal policial que intervino en la investigación.

Los dos acusados se abstuvieron de declarar y anticiparon que lo harán en el transcurso del debate.

Ambos están encausados por un hecho ocurrido el 16 de febrero de 2024. Según consta en la acusación fiscal, esa mañana se encontraron en la ciudad de Salta y juntos tomaron un colectivo con destino a Coronel Moldes.

El objetivo era dirigirse luego a pie a la finca de los damnificados: los hermanos Roberto y Néstor Suárez. Para la fiscalía, ya tenían planificado cometer un delito y con tal fin llevaban esposas y precintos.

Al llegar, almorzaron con las víctimas y, durante la tarde, mediante engaños, llevaron a uno de los hermanos hasta un lavadero, donde lo esposaron y golpearon exigiéndole que les diera dinero e información sobre la caja fuerte. Ante su negativa lo agredieron con arma blanca.

Luego hicieron lo mismo con el otro hermano. Los dos murieron por shock hipovolémico a causa de las lesiones sufridas en el rostro y cuello.

A continuación, los imputados revisaron la casa y sustrajeron dólares, dinero en efectivo, documentos y otras posesiones.