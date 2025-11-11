 imagen

Lucha contra el dengue: Este jueves habrá descacharrado en el barrio San Ignacio

La Municipalidad de la ciudad continúa con el operativo con el objetivo de reducir los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Salta Hoy

11 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El horario de recolección será de 9 a 13 horas. 

Los agentes municipales recorrerán varias calles para retirar cacharros y todo objeto que acumule agua. 

Se solicita a los vecinos que saquen a la vereda los objetos que deseen desechar.

El recorrido

Los agentes municipales pasarán por las siguientes calles: Walter Adet, Fortín San José de Pocoy, Ángel Vargas, Obiergo, Dib Nallid, Castillo, Díaz Villalba, Av. Borelli, Bes, E. Pereyra, Araoz. F., G. Mors, C. 300, Sta. Cecilia, Zapala, Leguizamón, Olivera, Espinoza, Viñal e Ibáñez.

Las tareas seguirán luego por las intersecciones: Echenique, Figueroa, Yotrovich, Zevi, Antonio Vilariño, Pinto, Vietnam, Irlanda, Nepal, Croacia, Egipto, Zebi Moisés, Rusia, Japón, Irán, Irak, India, Corea, Albania y China.

 

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

