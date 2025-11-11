Lucha contra el dengue: Este jueves habrá descacharrado en el barrio San Ignacio
La Municipalidad de la ciudad continúa con el operativo con el objetivo de reducir los criaderos del mosquito transmisor del dengue.
Salta Hoy
11 / 11 / 2025
El horario de recolección será de 9 a 13 horas.
Los agentes municipales recorrerán varias calles para retirar cacharros y todo objeto que acumule agua.
Se solicita a los vecinos que saquen a la vereda los objetos que deseen desechar.
El recorrido
Los agentes municipales pasarán por las siguientes calles: Walter Adet, Fortín San José de Pocoy, Ángel Vargas, Obiergo, Dib Nallid, Castillo, Díaz Villalba, Av. Borelli, Bes, E. Pereyra, Araoz. F., G. Mors, C. 300, Sta. Cecilia, Zapala, Leguizamón, Olivera, Espinoza, Viñal e Ibáñez.
Las tareas seguirán luego por las intersecciones: Echenique, Figueroa, Yotrovich, Zevi, Antonio Vilariño, Pinto, Vietnam, Irlanda, Nepal, Croacia, Egipto, Zebi Moisés, Rusia, Japón, Irán, Irak, India, Corea, Albania y China.