EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Mamografías gratuitas en Chicoana

La unidad móvil oncológica del Ministerio de Salud Pública estará en la plaza central de Chicoana hasta el viernes 14 de noviembre.

Salta Hoy

11 / 11 / 2025

 

El trailer ofrecerá mamografías gratuitas a mujeres de 40 años en adelante que no tengan obra social o que sean derivadas por médicos ginecólogos debido a antecedentes familiares. 

Los turnos se pueden solicitar en los hospitales locales o a través de efectores sanitarios. 

La atención se llevará a cabo diariamente, comenzando a las 9 de la mañana, con un total de 30 turnos disponibles por día. 

Además de las pacientes de Chicoana, mujeres de Cachi también podrán acceder al servicio.

Este miércoles 12, se recibirán consultas de Seclantás, mientras que el jueves 13 y viernes 14 será el turno de La Poma. 

Los requisitos son llevar DNI, no estar en período de lactancia y haber cumplido un año desde la última mamografía.

 


 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO