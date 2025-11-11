Mamografías gratuitas en Chicoana

El trailer ofrecerá mamografías gratuitas a mujeres de 40 años en adelante que no tengan obra social o que sean derivadas por médicos ginecólogos debido a antecedentes familiares.

Los turnos se pueden solicitar en los hospitales locales o a través de efectores sanitarios.

La atención se llevará a cabo diariamente, comenzando a las 9 de la mañana, con un total de 30 turnos disponibles por día.

Además de las pacientes de Chicoana, mujeres de Cachi también podrán acceder al servicio.

Este miércoles 12, se recibirán consultas de Seclantás, mientras que el jueves 13 y viernes 14 será el turno de La Poma.

Los requisitos son llevar DNI, no estar en período de lactancia y haber cumplido un año desde la última mamografía.



