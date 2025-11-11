Una mujer terminó herida e internada tras un choque entre un auto y una motocicleta
El accidente ocurrió hoy a las 8:00 en la calle Joaquín Castellanos de Salta capital.
11 / 11 / 2025
La mujer se transportaba en la moto y tras el alerta la policía y una ambulancia llegaron al lugar.
Los médicos le diagnosticaron politraumatismos y por precaución fue derivada al Hospital San Bernardo.
Se hicieron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente y las responsabilidades.