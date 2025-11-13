Un documento analiza la evolución del gasto en educación en los últimos años

Sol Alzú, analista de datos de “Argentinos” habló con Radio Salta del tema: “Los principales puntos a destacar son que entre 2023 y 2024, el gasto educativo se redujo en términos reales en 21 jurisdicciones, y 19 se ubicaron por debajo de los niveles de 2014”, comentó.

Indicó además que entre 2014 y 2024, la participación del presupuesto educativo dentro del gasto total cayó en 16 provincias, lo que muestra una pérdida de prioridad de la educación. Para fines de 2025 se esperaría una recuperación de la inversión en al menos 13 provincias, en base a los datos de salarios docentes.

Alzú analizó además el crecimiento del sueldo docente en la república Argentina.

Indicó que en la mayoría de las provincias el salario docente perdió poder adquisitivo en los últimos dos años, y que eso ocurrió incluso en Salta pese a que en la jurisdicción, la inversión en sueldos aumentó.