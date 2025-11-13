Salta y Paso de la Patria firmaron un convenio de cooperación turística

La Municipalidad de la ciudad de Salta, a través del Ente de Turismo, firmó un convenio marco de cooperación con la Municipalidad de Paso de la Patria (Corrientes), con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de la actividad turística, el intercambio de conocimientos y la promoción del desarrollo sostenible en ambos destinos.

El acuerdo fue rubricado por el coordinador del Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta, Fernando García Soria, y el secretario coordinador de Turismo de Paso de la Patria, Walter Daniel García, quienes destacaron la importancia de generar alianzas estratégicas que permitan potenciar las experiencias y buenas prácticas entre los municipios.

Entre los ejes principales del convenio se incluyen la capacitación y formación profesional, el intercambio de experiencias de gestión, el desarrollo de proyectos turísticos sostenibles y la promoción conjunta de ambos destinos como referentes del turismo cultural y natural del norte y litoral argentino.

La Municipalidad de Salta continúa consolidando su compromiso con la cooperación institucional y el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico, social y cultural.