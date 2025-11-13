El sábado tendrá lugar el 1er Encuentro de Mini Básquet Provincial

La Municipalidad de Salta continúa organizando eventos deportivos de diferentes características. En esta oportunidad, se viene el Primer Encuentro de Mini Básquet Provincial.

El torneo que lleva el nombre de «Martín Miguel de Güemes», se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre. Tendrá lugar en la calle Ayacucho, entre Alvarado y Caseros, precisamente frente al natatorio Perón, desde las 10 hasta las 16. Se dividirán en tres categorías: U7, U9 y U11.

«Va a ser una linda jornada. Vamos a pintar varias canchas para que los 25 equipos que participen puedan hacerlo cómodos y de la mejor manera». dijo Claudio Fernández, vicepresidente de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad.

Hay que tener en cuenta que, como el torneo se jugará sobre la calle, habrá un corte de tránsito en Ayacucho y Alvarado para su normal desarrollo.

Desde la Agencia Salta Deportes invitan a todos los amantes del básquet a pasar una agradable jornada junto a los niños que participen.

