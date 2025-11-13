Los amantes del deporte se encuentran ansiosos, ya que falta muy poco para una nueva edición del Triatlón de la Cumbre. Se realizará el 30 de noviembre y será la 39° edición. Sin dudas la competencia ya es una marca registrada de la ciudad.

Como el año pasado, habrá tres modalidades, partiendo desde el balneario Xamena: triatlón, biatlón (el más clásico y tradicional) y la subida al cerro San Bernardo. Aún quedan cupos para la última modalidad y quienes tengan la intención de participar pueden inscribirse en http://www.bubilo.com.ar/muni.

La sección de natación será en el Carlos Xamena y serán 600 metros, de ahí los participantes tomarán las bicicletas para hacer 26 kilómetros de ciclismo. Luego iniciarán la trepada al cerro subiendo por la escalera, bajando por la ruta hasta la plaza 9 de Julio. Participarán cerca de 700 atletas.

«Falta menos para la gran carrera. Estoy seguro que los atletas van a pasar una gran jornada. Además de participar se van a llevar la remera con la que compitan y el gorrito de natación», dijo Claudio Fernández, vicepresidente de la Agencia Salta Deportes.

Con esta competencia, desde el área, continúan fomentando el deporte y también incrementando el turismo deportivo de la ciudad.