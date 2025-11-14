Federico Colombo Speroni será el nuevo rector de la UCASAL

El Gran Canciller de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), monseñor Mario Antonio Cargnello, comunicó oficialmente la decisión a la comunidad universitaria.

Colombo Speroni asumirá el cargo el primer día hábil de febrero de 2026 y su mandato será por cinco años.

Es doctor en Ecología Experimental y Geobotánica, y fue vicerrector de investigación entre 2016 y 2022.

La universidad agradece a Gallo Cornejo por su contribución al crecimiento institucional durante su gestión.



