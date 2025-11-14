 imagen

Federico Colombo Speroni será el nuevo rector de la UCASAL

Este nombramiento marca el inicio de una nueva etapa tras la gestión de Rodolfo Gallo Cornejo, que duró diez años.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

El Gran Canciller de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), monseñor Mario Antonio Cargnello, comunicó oficialmente la decisión a la comunidad universitaria. 

Colombo Speroni asumirá el cargo el primer día hábil de febrero de 2026 y su mandato será por cinco años. 

Es doctor en Ecología Experimental y Geobotánica, y fue vicerrector de investigación entre 2016 y 2022. 

La universidad agradece a Gallo Cornejo por su contribución al crecimiento institucional durante su gestión.


 

