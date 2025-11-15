Incendio en Ezeiza: todas las personas asistidas están fuera de peligro
Clínicas y sanatorios de la zona reportaron 15 personas con lesiones leves producto de la onda expansiva.
15 / 11 / 2025
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que todas las personas atendidas tras el incendio en un parque industrial de Ezeiza se encuentran fuera de peligro y ya no hay pacientes internados. Según el informe del ministro Nicolás Kreplak, de los ocho pacientes ingresados al Hospital Eurnekian, seis fueron dados de alta tras evolucionar favorablemente y los dos restantes permanecen estables bajo atención en sus respectivos sistemas de salud.
Clínicas y sanatorios de la zona reportaron 15 personas con lesiones leves producto de la onda expansiva, incluyendo cortes y golpes menores. En la Clínica Monte Grande, una mujer embarazada ingresó por precaución y fue dada de alta, mientras que un directivo sufrió un infarto y se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva evolucionando favorablemente.
El Centro Provincial de Toxicología recibió 45 consultas vinculadas al incidente, sin que ninguna requiriera derivación. Durante la noche y madrugada, más de 25 móviles y un shock room con unidades móviles de terapia intensiva estuvieron disponibles para apoyar a los bomberos.
Hasta el momento, no se detectaron signos de propagación de contaminación química en el aire. La densa nube negra visible corresponde a la combustión de neumáticos en la planta de Larroca Minera. El operativo de emergencia involucra 70 dotaciones y 380 bomberos de distintas jurisdicciones, junto a asistencia de la Cruz Roja, Policía Federal, Defensa Civil y el Ministerio de Salud provincial.
Para facilitar las tareas de extinción, la Autopista Ezeiza-Cañuelas permanece cerrada en ambos sentidos, y se esperan fuertes tormentas con ráfagas de más de 80 km/h y posible caída de granizo, lo que podría complicar las labores en la zona.