Explosión en el Polo Industrial de Ezeiza: una fábrica agroquímica envuelta en llamas

Una impresionante explosión sacudió este viernes por la noche el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en las cercanías de Ezeiza, provocando un incendio de gran magnitud en una fábrica agroquímica y un fuerte susto entre los vecinos de toda la zona sur del conurbano bonaerense.

El estallido ocurrió alrededor de las 21 horas y generó una onda expansiva que afectó también a una fábrica de plásticos y otra de pinturas. El impacto formó un hongo de humo y fuego de varios metros, visible desde distintos puntos del AMBA.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que al menos una decena de personas resultaron con heridas leves, quienes fueron atendidas en centros de salud de la zona. Por el momento, no se informó si hay víctimas fatales ni si dentro del establecimiento había trabajadores al momento de la explosión.

Equipos de bomberos de múltiples localidades trabajan intensamente para controlar las llamas, mientras rige un operativo de seguridad para evitar nuevos riesgos. En las inmediaciones, la explosión rompió vidrios de viviendas y comercios, entre ellos los del centro comercial Los Nogales, en Tristán Suárez.

Vecinos reportaron fuerte olor en el aire, similar a la pólvora, lo que podría corresponder a sustancias tóxicas. Por ello, las autoridades pidieron a los residentes permanecer dentro de sus casas y evitar la exposición al humo.

Videos registrados por trabajadores y habitantes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde puede verse al personal intentando ponerse a resguardo en el momento del estallido.

Las causas de la explosión aún son motivo de investigación.