El NOA se prepara para la posible restricción de GNC

El abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) podría verse limitado desde mañana en Salta y en otras provincias del Noroeste Argentino debido a trabajos programados en Villa Mercedes, San Luis, donde se realizará un empalme clave entre el Gasoducto Centro Oeste y una de las plantas del revertido Gasoducto Norte, en Córdoba. La intervención, que busca ampliar los volúmenes de gas provenientes de Vaca Muerta hacia el sistema norteño, generó un alerta en expendedores de GNC y en grandes usuarios industriales, que aún esperan definiciones oficiales sobre la magnitud y duración de las restricciones.

La situación comenzó a tomar forma el jueves, cuando Naturgy notificó a sus grandes clientes bajo el concepto de “Reducciones Diarias por Fuerza Mayor o Condiciones Operativas”. El aviso señalaba que la Transportadora de Gas del Norte (TGN) informó, el pasado 30 de octubre, que el domingo iniciarían las tareas de empalme en la línea adicional construida en el Gasoducto Centro Oeste. Esta conexión es parte central del plan de reversión del Gasoducto Norte, que permitirá transportar más gas desde Neuquén hacia las plantas cordobesas de La Carlota y Tío Pujio.

Mientras tanto, en Salta, estacioneros y empresas viven horas de incertidumbre. “Por ahora no tenemos precisiones. Suponemos que las restricciones podrían alcanzar a todos los sectores no incluidos dentro de la demanda prioritaria”, señaló uno de los expendedores consultados. Más tarde, este diario corroboró que la advertencia también llegó a clientes industriales. Una fuente cercana a la distribuidora señaló que los avisos buscan permitir que esas empresas “puedan parar” de manera ordenada y, con esa previsión, minimizar inconvenientes.

Según informó TGN, durante la ejecución de las obras se verá afectado todo el sistema, con excepción de la subzona cuyana. Ante ese escenario, Naturgy instó a los usuarios notificados a tomar los recaudos necesarios y recordó que los cortes eventuales serán indispensables para asegurar el normal abastecimiento de la demanda prioritaria, compuesta esencialmente por hogares, escuelas y hospitales. Además, la empresa aclaró que no será responsable por pérdidas o daños derivados de las restricciones, al tratarse de una situación ajena a la distribuidora.

El empalme programado se inscribe dentro de una red de más de 11.200 kilómetros de gasoductos de alta presión y 21 plantas compresoras operadas por TGN. Aunque el objetivo final es mejorar el abastecimiento al Norte Argentino, en lo inmediato la obra implicará una merma en la disponibilidad de gas.

Por estas horas, aún no se conocen la duración ni el alcance definitivo de las restricciones que podrían comenzar mañana, pero todo indica que el suministro residencial está garantizado.