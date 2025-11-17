Corte de credito de médicos al IPS Es por la falta de pago de la obra social provincial. Los afiliados están obligados a pagar por la atención y luego presentar una factura para el reintegro del dinero abonado al médico, según explicó Adriana Falco, presidenta del Círculo Médico de Salta. Y agregó que el monto total de la deuda alcanza los 2.800 millones de pesos e informó que los pagos destinados a las empresas de internación domiciliaria no presentan suspensión.