A la espera del juicio que comenzará en marzo del 2026, Alicia remarcó que para los familiares, los responsables del accidente son el gobierno de los ex presidentes Cristina de Kirchner y Mauricio Macri

Pidió nuevamente que se declare feriado nacional el 15 de noviembre para honrar la memoria de los 44 tripulantes del Ara San Juan.

Y recordó con molestia que el gobierno nacional no cumplió todavía la promesa que se les hizo de llevar a las familias a realizar una despedida formal y arrojar flores al lugar donde ocurriio la implosión



