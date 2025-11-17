 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

“Me pregunto cómo habrán sido las últimas horas de mi hijito"

Lo dijo por Radio Santa, Alicia Lopez, es la madre del salteño Luis Nolasco, uno de los 44 submarinistas desaparecidos hace 8 años junto al Ara San Juan.  Nolasco y otros 7 comprovincianos realizaban ese viaje del que nunca regresaron  “Estos días son muy tristes para nosotros porque recordamos los 15 de noviembre y pensamos cómo habrán sido sus últimas horas” dijo la mujer.  

Salta Hoy

17 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

A la espera del juicio que comenzará en marzo del 2026, Alicia remarcó que para los familiares, los responsables del accidente son el gobierno de los ex presidentes Cristina de Kirchner y Mauricio Macri 
Pidió nuevamente que se declare feriado nacional el 15 de noviembre para honrar la memoria de los 44 tripulantes del Ara San Juan. 

Y recordó con molestia que el gobierno nacional no cumplió todavía la promesa que se les hizo de llevar a las familias a realizar una despedida formal y arrojar flores al lugar donde ocurriio la implosión 

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO