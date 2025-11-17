“Me pregunto cómo habrán sido las últimas horas de mi hijito"
Lo dijo por Radio Santa, Alicia Lopez, es la madre del salteño Luis Nolasco, uno de los 44 submarinistas desaparecidos hace 8 años junto al Ara San Juan. Nolasco y otros 7 comprovincianos realizaban ese viaje del que nunca regresaron “Estos días son muy tristes para nosotros porque recordamos los 15 de noviembre y pensamos cómo habrán sido sus últimas horas” dijo la mujer.
Salta Hoy
17 / 11 / 2025
VER GALERÍA
A la espera del juicio que comenzará en marzo del 2026, Alicia remarcó que para los familiares, los responsables del accidente son el gobierno de los ex presidentes Cristina de Kirchner y Mauricio Macri
Pidió nuevamente que se declare feriado nacional el 15 de noviembre para honrar la memoria de los 44 tripulantes del Ara San Juan.
Y recordó con molestia que el gobierno nacional no cumplió todavía la promesa que se les hizo de llevar a las familias a realizar una despedida formal y arrojar flores al lugar donde ocurriio la implosión