Más de mil infractores a las normativas viales detectados en controles vehiculares

La Subsecretaría de Seguridad Vial articula el trabajo preventivo en la provincia en pos de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

Este fin de semana, efectivos la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta detectaron en controles vehiculares 1048 infractores a las normativas viales en su mayoría por distintos incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito como circular sin el cinturón de seguridad, o el casco reglamentario en motociclistas, sin la documentación obligatoria, entre otros.

Entre los conductores infraccionados, también se sancionaron a 193 por circular con graduación alcohólica. Se practicaron 5607 test de alcoholemia en la provincia.

Se fiscalizaron más de 7700 vehículos en los distintos puntos de control fijos y móviles en rutas y calles de la provincia.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa fortaleciendo las tareas de prevención y concientización, con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad vial en la provincia.