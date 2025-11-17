Más de mil infractores a las normativas viales detectados en controles vehiculares
Fue este fin de semana en el marco del trabajo preventivo de la Policía Vial en la provincia. La mayoría de los incumplimientos fueron a la Ley Nacional de Tránsito. Se fiscalizaron más de 7700 vehículos y se sancionaron a 193 conductores alcoholizados.
Salta Hoy
La Subsecretaría de Seguridad Vial articula el trabajo preventivo en la provincia en pos de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.
Este fin de semana, efectivos la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta detectaron en controles vehiculares 1048 infractores a las normativas viales en su mayoría por distintos incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito como circular sin el cinturón de seguridad, o el casco reglamentario en motociclistas, sin la documentación obligatoria, entre otros.
Entre los conductores infraccionados, también se sancionaron a 193 por circular con graduación alcohólica. Se practicaron 5607 test de alcoholemia en la provincia.
Se fiscalizaron más de 7700 vehículos en los distintos puntos de control fijos y móviles en rutas y calles de la provincia.
La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa fortaleciendo las tareas de prevención y concientización, con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad vial en la provincia.