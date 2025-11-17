Comenzó una nueva etapa de inscripciones para terminar el secundario

La Municipalidad de Salta dio inicio este lunes 17 a una nueva jornada de inscripciones para el programa Adultos 2000, una propuesta que permite a personas mayores de 18 años retomar y finalizar sus estudios secundarios.

La convocatoria, organizada por la Escuela de Emprendedores, generó desde temprano una importante afluencia de vecinos interesados.

“Comenzamos a las 8 de la mañana y ya había personas esperando. La atención es muy ágil y contamos con un gran acompañamiento del equipo. Es la segunda vez que convocamos para este plan y vemos mucho entusiasmo”, expresó Claudia Vilte, coordinadora general de la Escuela de Emprendedores, quien agregó que la inscripción se realizará hasta el miércoles 19, de 8 a 13, en la sede de la Escuela.

Cabe recordar que los interesados en anotarse, deben presentar DNI, certificado de séptimo grado y, en caso de tenerlo, el analítico o constancias de materias aprobadas, número de resolución y orientación cursada.

Desde el municipio se brindará un acompañamiento académico integral. “Entregamos las cartillas de estudio en formato digital y apoyamos a quienes hace mucho no estudian. También los asistimos en la redacción de trabajos y en el uso de computadoras. Si no cuentan con internet o PC en casa, pueden venir a estudiar acá”, explicó Vilte.

Entre los primeros inscriptos estuvo Joaquín Figueroa, quien destacó la importancia de contar con esta oportunidad: “Hace tiempo que no estudiaba y quiero terminar el secundario para poder trabajar. Es una gran propuesta; incluso amigos míos ya se inscribieron. Recomiendo que aprovechen porque es muy accesible”.