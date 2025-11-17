Comenzó una nueva etapa de inscripciones para terminar el secundario
La Escuela de Emprendedores de la Municipalidad inició este lunes una nueva convocatoria para que personas mayores de 18 años puedan completar sus estudios mediante el programa Adultos 2000. La atención se extenderá hasta el miércoles 19, de 8 a 13, en Independencia 910.
Salta Hoy
17 / 11 / 2025
La Municipalidad de Salta dio inicio este lunes 17 a una nueva jornada de inscripciones para el programa Adultos 2000, una propuesta que permite a personas mayores de 18 años retomar y finalizar sus estudios secundarios.
La convocatoria, organizada por la Escuela de Emprendedores, generó desde temprano una importante afluencia de vecinos interesados.
“Comenzamos a las 8 de la mañana y ya había personas esperando. La atención es muy ágil y contamos con un gran acompañamiento del equipo. Es la segunda vez que convocamos para este plan y vemos mucho entusiasmo”, expresó Claudia Vilte, coordinadora general de la Escuela de Emprendedores, quien agregó que la inscripción se realizará hasta el miércoles 19, de 8 a 13, en la sede de la Escuela.
Cabe recordar que los interesados en anotarse, deben presentar DNI, certificado de séptimo grado y, en caso de tenerlo, el analítico o constancias de materias aprobadas, número de resolución y orientación cursada.
Desde el municipio se brindará un acompañamiento académico integral. “Entregamos las cartillas de estudio en formato digital y apoyamos a quienes hace mucho no estudian. También los asistimos en la redacción de trabajos y en el uso de computadoras. Si no cuentan con internet o PC en casa, pueden venir a estudiar acá”, explicó Vilte.
Entre los primeros inscriptos estuvo Joaquín Figueroa, quien destacó la importancia de contar con esta oportunidad: “Hace tiempo que no estudiaba y quiero terminar el secundario para poder trabajar. Es una gran propuesta; incluso amigos míos ya se inscribieron. Recomiendo que aprovechen porque es muy accesible”.