Más de 2700 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Más de 2700 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

En la ciudad de Salta hubo 313 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 919 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 827 en el San Bernardo, 428 en el Señor del Milagro, 231 en el Papa Francisco, 54 en el Arturo Oñativia y 25 en el Miguel Ragone.

Salta Hoy

17 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 313 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 14 y las 7 del lunes 17 de noviembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, se realizaron dos vuelos sanitarios uno de Orán a Salta con un paciente de 51 años y otro de Cafayate a Salta.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 265 pacientes, de los cuales 38 fueron hospitalizados. Hubo 117 de ginecología, 69 atenciones de obstetricia, 47 en enfermería y 32 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 654 pacientes, de los cuales 48 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 164 por patologías respiratorias, 86 por gastroenteritis, 109 traumatismos varios, 3 mordeduras de perros, 7 picaduras de artrópodo y 3 mordeduras de perros.

Hubo 35 nacidos vivos: 22 hombres y 13 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 827 consultas. De los cuales 683 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 150 fueron hospitalizados.

Hubo 117 personas accidentadas, de las cuales 55 fueron por siniestros de tránsito:

40 motociclistas
4 ciclistas
8 automovilistas
0 transeúntes
3 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 27 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 231 pacientes durante el fin de semana, 204 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas se registraron 7 por derivación y 20 por accidentes. De los cuales, 1 por arma blanca, 8 por accidente de tránsito y 11 otros.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 428 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron gastroenteritis y colitis, infección de vías urinarias, bronquitis aguda y faringitis.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 54 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: hiperglucemia y diabetes tipo 2, con complicaciones circulatorias, no especificadas y sin mención de complicación.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que, durante el fin de semana, se registró la atención de 25 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

