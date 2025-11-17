Hasta el jueves el Móvil Odontológico estará en barrio El Mirador

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad llegó hasta barrio El Mirador con el servicio del Móvil Odontológico. La atención será hasta el jueves 20 de noviembre en el horario de 8 a 13. El servicio es por orden de llegada en calle Fray José Colalunga 356.

Los vecinos de la zona que deseen acceder a curaciones, extracciones, inactivaciones y otros, podrán hacerlo presentando de manera previa el DNI y certificado de negativa de ANSES. Se debe concurrir con la boca higienizada.

Pablo Medina, responsable de la Dirección del Móvil Odontológico, extendió la invitación a todos los vecinos de la zona este y alrededores a realizarse controles. “Es importante prevenir problemas como caries y enfermedades de las encías. Es necesario tener una revisión para la detección temprana de estos problemas”, expresó.

Asimismo, un grupo de enfermeros que se desempeñan en el CIC de Constitución, realiza toma de presión y control de signos vitales de forma gratuita.

Ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al 3872514040.

