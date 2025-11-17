Este martes se realizará una feria de salud en plaza Alvarado

El Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud Pública desarrollará una feria sanitaria con actividades de promoción y prevención de la Diabetes, este martes 18 de noviembre, de 9 a 12, en el predio de plaza Alvarado.

Estas acciones tienen por objetivo trabajar sobre los factores de riesgo y concientizar a la población para que incorpore hábitos saludables, ya que la diabetes está íntimamente ligada con la mala alimentación, La obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial y la alteración de los lípidos en sangre (dislipemia), entre otros aspectos.

El evento contará con la participación de profesionales de los centros asistenciales de Campo Caseros, Hernando de Lerma, villa San Antonio, 20 de Febrero, villa Soledad, Mercado San Miguel, villa Luján, villa Cristina, y Dr.Roberto Nazr.